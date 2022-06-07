Зеленський чітко дав зрозуміти Заходу, на які поступки не піде Україна

Західні лідери можуть не розраховувати, що Україна поступиться Росії частиною своєї території. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times.

"Щоб вийти з кута, має бути постійний інтерес Заходу у підтримці суверенітету України та нашої позиції. Не може бути якихось розмов без України за нашими спинами. Не може бути очікувань лідерів деяких країн, що ми послабимо наші позиції, треба ще почекати, і ми будемо виснажені. Економічно, інфраструктурно виснажені, у нас буде дефіцит грошей, дефіцит палива — і тоді, мовляв, Україна буде зговірливішою. Україна такою не буде. Ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так віддавати наші території", — сказав він.