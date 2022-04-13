Зеленська дала пораду РФ: робіть "ХН"Р десь у себе, в Хакасії, а не в Херсоні

Президент України закликав тримати оборону міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни можуть створювати будь-які республіки тільки у себе в РФ, а не на нашій території.

Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, яке було опубліковано в його офіційному Telegram-канал.

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Зеленський закликав українців попри всі складнощі протистояти окупантам та захищати нашу країну.

"Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність. І обов'язково – карати колаборантів. Нехай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні", – сказав президент.

За його словами, від сили опору народу у всіх його формах безпосередньо залежить майбутнє України. Він запевнив, що всі тимчасово окуповані міста та села України будуть обов'язково звільнені.

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Ситуація у Херсоні