Зеленська дала пораду РФ: робіть "ХН"Р десь у себе, в Хакасії, а не в Херсоні

Президент України закликав тримати оборону міст / Фото: Колаж: Сьогодні
Росіяни можуть створювати будь-які республіки тільки у себе в РФ, а не на нашій території.
Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, яке було опубліковано в його офіційному Telegram-канал.
Зеленський закликав українців попри всі складнощі протистояти окупантам та захищати нашу країну.
"Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність. І обов'язково – карати колаборантів. Нехай роблять "ХНР" десь у себе, у Хакасії, а не в нашому рідному українському Херсоні", – сказав президент.
За його словами, від сили опору народу у всіх його формах безпосередньо залежить майбутнє України. Він запевнив, що всі тимчасово окуповані міста та села України будуть обов'язково звільнені.
Ситуація у Херсоні
- У Херсонській області Збройні сили України звільнили від загарбників та взяли під контроль 11 населених пунктів. Великою проблемою стало те, що військові РФ отримали списки ветеранів АТО , активістів та журналістів у Херсоні. Окрім цього, окупанти намагаються зламати місцеве самоврядування.
- Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Російські окупанти підготували Херсон до здачі , а на Миколаївщині взагалі немає супротивника.
- російські загарбники планували проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки".
- 12 березня у Херсоні пройшло екстрене засідання обласної ради , на якому було прийнято звернення про те, що "Херсонщина – це Україна", а жодних псевдореферендумів не може бути. Звернення прийнято одноголосно.
- Також ми інформували, як безпечно виїхати із Херсона.