Зеленський: Для РФ Маріуполь – медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди

Зеленський розповів про плани Росії на Маріуполь / Колаж "Сьогодні"

Для Росії Маріуполь- це медалька, яку вони хочуть повісити на груди. Однак "великої стратегії" для цієї території РФ немає.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам, пише УНІАН.

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Наразі йде скупчення російської техніки на сході України, однак якоїсь "великої стратегії" у Росії немає, стверджує президент України.

"Вони не зайняли цю частину, так вони займають Донбас, південь України, коридор у Крим, Херсонську область та Запорізьку область. Маріуполь – це для нас життя, для нас це місто. А для них, на жаль, – це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", – каже Володимир Зеленський.

Гуманітарна катастрофа у Маріуполі

Людей із заблокованого російськими військами Маріуполя вивезти дуже складно, а ситуація у місті критична. Жителі залишилися без води, їжі, світла та газу, і доставити продукти туди неможливо – всі "зелені коридори" блокує РФ.

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Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.

Чи хочуть повністю захопити Донбас?

Російські військові готуються до наступу на Донеччині.Вони хочуть оточити ЗСУ та повністю захопити Донецьку та Луганську області. Для цього частину підрозділів перекинули з Білорусі до РФ.

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