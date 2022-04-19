Зеленський: Якби Україна отримала доступ до потрібної зброї, то війна б закінчилася

Зеленський розповів, що українським військовим потрібна зброя / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз на території України та в прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Військові РФ зігнали майже всі свої сили. Якби Україна отримала доступ до всієї тієї зброї, яка потрібна, яка є в країн-партнерів, то ця війна вже б завершилась. В глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у новому зверненні.

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"Саме тому я буквально в кожному контакті з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв'ю наголошую на простій істині – це несправедливо, що Україна й досі змушена просити про те, що в партнерів роками зберігається десь на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут, яка потрібна зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і необхідні зараз, то це їхній, передусім моральний, обов'язок – допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців", - сказав Зеленський.

Якби Україна отримала в перший тиждень війни те, що отримує зараз, то користь для свободи у Європі була б більшою.

"Сподіваюся, партнери почують цю тезу і зрозуміють, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців", – сказав Зеленський.

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Посилення обстрілів на деяких напрямках

Інтенсивність вогню російських військ на Харківському напрямку, на Донбасі, у Дніпропетровській області значно зросла.

"Вони так само, як і раніше, вважають для себе нормальними мішенями звичайну житлову інфраструктуру. Російська армія в цій війні назавжди впише себе у світову історію як чи не найбільш варварську та нелюдську армію світу. Цілеспрямовано вбивати мирних людей, руйнувати житлові квартали, цивільну інфраструктуру, застосовувати для цього всі види озброєння, зокрема й заборонені міжнародними конвенціями, – це вже фірмовий почерк російської армії. І це така підлість, яка на покоління позначить російську державу як джерело абсолютного зла", – заявив президент.

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Ситуація в Маріуполі

За словами Зеленського, ситуація в Маріуполі залишається без змін – максимально жорсткою.

"Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати наших людей. Місцевих мешканців, які опинилися в руках окупантів, намагаються депортувати або навіть мобілізувати в окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії, невідома", – сказав Зеленський.

Він додав, що відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя не було.

"І на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією. Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. Це показово. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією", – сказав Зеленський.

Співпраця з окупантами

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів", - сказав Зеленський.

Віе додав, що ситуація цілком зрозуміла – українці в усіх регіонах держави підтримують українську національну єдність.

"І я вдячний усім мешканцям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад – Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад – за цю чітку позицію. Жодної співпраці з окупантами. Жодної підтримки колаборантів. Що більш принциповими ми будемо, що більш принциповими будете ви, то швидше повернеться нормальне життя", – додав Зеленський.

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