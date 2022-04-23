Зеленський: Якщо пройде псевдореферендум у Херсоні та Маріуполі, Україна вийде з переговорів

Маріуполь зруйновано практично повністю / Колаж "Сьогодні"
У разі проведення Росією будь-яких псевдореферендумів на території України та у разі загибелі захисників та людей у Маріуполі будь-які переговорні процеси з Москвою припиняться.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро, яку транслював телеканал Україна 24.
Заява
"Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів... Я думаю, це не на користь дипломатичному процесу. Це заважає закінченню війни дипломатичним шляхом. Це неправильний крок з боку Росії. Це говорить про те, що все, що було до цього – всі ці зустрічі дипломатичних груп – усе це фікція та такий політичний театр. До речі, із дуже поганими акторами", – повідомив лідер України.
Володимир Зеленський звернувся до громадян тимчасово окупованих територій України, щоб вони не допомагали окупантам.
"Проте люди наші, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях – у Херсоні та Херсонській області, там багато міст і в Запорізькій області та на півдні країни – повинні знати та не допомагати окупантам. Ми знаємо завдяки нашій розвідці та завдяки нашим людям звичайним, які мають українську позицію, вони передають такі факти – ходять по квартирах і збирають якісь дані – це не на користь дипломатичному процесу", – зазначив президент.
Обстановка
- На початку пресконференції лідер України підтвердив свої раніше зроблені заяви, що заради закінчення війни у нашій країні він готовий зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним.
- Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до України. Водночас Зеленський розкритикував плани генсека ООН відвідати спочатку Москву.