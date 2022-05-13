Зеленський готовий зустрітися з Путіним за двох умов

Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із президентом РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним без посередників та на умовах діалогу. Про це глава нашої держави заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

"Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що після кожної війни приходить мир, і якщо є можливість закінчити її діалогом, то потрібно використати цей шанс.

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"Етап, коли з РФ можна було вести діалог "з вином за столом", у минулому. У цьому келиху не вино, а кров наших людей. Але має бути прагматичний діалог. Ми розуміємо, що після кожної війни приходить мир, і якщо є шанс закінчити війну діалогом, треба використати цей шанс", – розповів Зеленський.

Також президент закликав Італію бойкотувати російських туристів.

"Російські туристи мають отримати культурну відсіч, щоб вони знали, що їх не раді бачити. І навіть ті, хто не брав участь, не був на полі бою і не стріляв, але вони мовчать, вони підтримують своє політичне керівництво, вони мають жити не в тому комфорті – жодної нерухомості, жодних рахунків", – заявив президент.

За його словами, окрім олігархів, вплив санкцій мають відчути на собі звичайні відпочивальники з РФ, він зазначив, що потрібно їм сказати, що відпочинок у Європі закінчився.

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Російська сторона відреагувала на заяви Зеленського щодо готовності зустрічі з Путіним.

"Росія не відмовляється від зустрічі Путіна та Зеленського, але провести її без підготовки неможливо", – заявив Пєсков.

Переговори з агресором

Зеленський заявляв раніше, що Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти в переговорах із президентом Росії.

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю в руках", – заявляв він.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон наполягають на проведенні переговорів щодо припинення вогню на умовах, які вирішить для себе Україна.

Російський математик, журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський вважає, що Москва зараз опинилася у безвихідному становищі. Він заявив, що оточення Путіна або дає "божевільній групі Путіна-Патрушева карт-бланш йти до кінця, до найганебнішого фіналу, або вони зроблять якусь спробу або Брестського миру, або XX з'їзду".