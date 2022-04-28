Зеленський і Гутерріш зустрілися в Києві під звуки вибухів: про що домовились

Зеленський подякував Гутеррішу за чітку позицію щодо війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 28 квітня в Києві провів переговори з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час їхньої зустрічі окупанти завдали по столиці ракетного удару.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський подякував Гутеррішу за його чітку й однозначну позицію щодо війни:

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"Ми цінуємо ваші спроби задіяти механізми "добрих послуг" для деескалації ситуації. Потрібно використовувати кожен шанс, щоб досягти миру".

/ Фото: Офіційний сайт президента України

За його словами, під час розмови сторони торкнулися питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії.

"Моніторингова місія ООН з прав людини зі свого боку має продовжувати документувати всі злочини Російської Федерації, російських військових", – переконаний глава держави.

Президент України та генсек ООН також обговорили підтримку українців шляхом готівкових виплат, збільшення обсягів гуманітарної допомоги Україні, а також важливість залучення ООН до післявоєнної відбудови нашої держави.

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Зеленський і Гутерріш також приділили увагу питанню продовольчої кризи, спровокованої війною.

"Україна буквально дає хліб для майже 400 мільйонів людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 мільйонів людей у 81 країні світу", – сказав глава держави.

Співрозмовники обговорили, як зробити все можливе, щоб Росія розблокувала українські порти для вивезення продовольства.

Зі свого боку Гутерріш наголосив, що ООН вважає російське вторгнення порушенням територіальної цілісності України та статуту Організації Об’єднаних Націй. Він зазначив, що налаштований посилити підтримку українських громадян, сприяти порятунку життів та мінімізації страждань, пошуку шляху до миру.

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Гутерріш поінформував про роботу ООН спільно з українським урядом та організаціями з надання допомоги українцям. За його словами, ООН уже надала гуманітарну допомогу 3,4 млн осіб в Україні, і є намір до кінця серпня охопити підтримкою 8,7 млн людей. Також ООН готова надавати фінансову допомогу.

За його словами, ВООЗ забезпечує постачання медичних товарів для невідкладної допомоги, лікування травм для понад 7 млн осіб. Докладаються зусилля для підтримки системи надання першої допомоги тощо.

Антоніу Гутерріш також наголосив на важливості проведення роботи Міжнародним кримінальним судом.

Візит генсека ООН співпав з ракетним ударом

Коли проходили переговори президента України Володимира Зеленського і генсека ООН Антоніу Гутерріша, армія РФ завдала удару по центру Києва двома крилатими ракетами. Одна з ракет влучила у житловий будинок, є постраждалі.

Як повідомлялося раніше Офісом президента, сторони намітили кроки для того, щоб домогтися "зеленого коридору" для заручників окупантів на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Трохи раніше Антоніу Гутерріш відвідав селище Бородянка під Києвом, яке пережило руйнівну російську окупацію.

Генсек ООН Гутерріш прибув до України для переговорів з гуманітарної допомоги. Він зазначив, що війна має закінчитися якнайшвидше.

Двома днями раніше Антоніу Гутерріш поспілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві, де головна тема була війна в Україні. Москва "гарантувала" гуманітарні коридори з окупованих нею українських міст. Проте недовго – за кілька годин після від'їзду Гутерріша, Путін відразу забрав свої слова, у які, до речі, у Києві не вірили.