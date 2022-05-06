Зеленський: Із "Азовсталі" вже евакуювали 150 людей, намагаємось врятувати військових

Зеленський заявив, що з "Азовсталі" евакуювали 150 людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 5 травня відбувалася рятувальна операція з евакуації цивільних людей з Маріуполя. Всього з початку тижня вдалося вивезти 150 людей із "Азовсталі" та ще 300 із самого міста та околиць.

Про це Зеленський заявив під час відеозвернення до народу Великобританії та народу України.

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"Сьогодні продовжили рятувальну операцію з Маріуполя. З допомогою Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Люди – на шляху до безпечної території", – підтвердив президент слова генсека ООН Антоніу Гуттеріша.

Зеленський уточнив, що цього тижня гуманітарним коридором вийшли понад 150 людей із "Азовсталі" і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць. Ці люди зараз отримують усю допомогу, яка їм потрібна – медичну, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок з рідними, з близькими, з сім’ями.

Водночас, президент наголосив, що російські обстріли і штурм "Азовсталі" не припиняються.

"Але ще потрібно вивезти звідти цивільних – жінок, дітей. Багато дітей, які там залишились. Просто уявіть це пекло! А там діти! Більше двох місяців постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч...", – сказав Зеленський.

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Військових з "Азовсталі" намагаються врятувати

Він зазначив, що Україна очікує дієвого режиму "тиші".

"Робимо все, щоб знайти рішення для порятунку і наших військових. Героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів. Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції". – наголосив президент.

Зеленський додав, що його команда шукає такий варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку захисникам Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі".

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