Зеленський: Мрія росіян тепер – вкрасти унітаз і померти

Володимир Зеленський розкритикував цілі окупантів в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни їдуть воювати в Україну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Він окремо відзначив викрадення унітазів в українців.
Про це Зеленський сказав в відеозверненні 22 квітня.
Президент відреагував на заяву російських військових про те, що їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних.
"Якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку", – переконаний Зеленський.
Він також нагадав, що в Росії процвітає бідність, а людське життя – нічого не варте.
"Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя. Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", – сказав Зеленський.
Окупанти питали у селян під Черніговом, що таке унітаз
Під час окупації Чернігівської області деякі російські військові вперше в житті побачили унітази та зовсім не знали, як ними користуватися. Про це розповіли очевидці, які жили в окупованих селах/
Жінки згадують, що окупанти, не знаючи, як користуватися унітазами, "ставили мисочку і ходили", а потім виносили. Крім того, вони щиро дивувалися, як у кімнаті можна ходити у туалет.
"Заходять у хату і кажуть "а що це таке?" А хтось там каже "унітаз". А той – "а що це?", – згадує пенсіонерка.
За словами очевидців, це відбулося у селі Ягідне поблизу Чернігова.
Росія відправила мародерів воювати в Україні
Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово мародерствують. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку, грабують навіть церкви.
27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.
1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчі.
Цього ж дня у Корюківці Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі військові РФ не погребували ритися навіть у пакетах з недоїдками.
У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий та магазин сантехніки – зайшли й забрали унітази.
Залишаючи Чернігівську область, росіяни везли з собою пральні машини, килими і навіть шафу-купе. Крім того, викрадали дитячі іграшки та жіночу білизну.