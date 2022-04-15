Зеленський: Ми витримали вже 50 днів російського вторгнення

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Україна вже витримала 50 днів російського вторгнення, хоча окупанти відводили нашій країні максимум 5.

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

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"Ось так вони знають нас, ось так вони дружать із реальністю. Росія розпочала війну проти України не 24 лютого. Російські війська прийшли до нас ще у 2014 році – вони захопили наш Крим, перетворили його на одну велику військову базу", – сказав президент.

За словами президента, окупанти зробили Чорне та Азовське моря одними з найнебезпечніших морів на планеті:

"Вони розпочали страшну, безмежно цинічну війну на нашому Донбасі. Вони вбивали наших людей впродовж 8-и років. 14 000 загиблих за цей час. Чим відповів за це світ? Чим відповів на це світ? Запитання так і залишилися риторичними, але саме тому вони вирішили, що можуть дозволити собі ще й повномасштабну війну".

Також Володимир Зеленський зазначив, що деякі досі сперечаються, якої жорстокості мають бути санкції проти Росії, і що саме Донбас РФ хоче знищити насамперед:

"Але що тут обговорювати, коли російські війська вже повторюють на нашій землі те, що Європа бачила хіба що під час Другої світової війни? За 50 днів повномасштабного вторгнення РФ вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську та Донецьку області російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі. Вони примусово забирають мешканці цих областей у свою армію, кидають їх у найстрашніші бої – буквально в лоб нашій обороні. Вони руйнують міста та села Донбасу".

Також президент заявив, що пам'ятає перший день вторгнення Російської Федерації:

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"Я пригадую, що мені говорили 24 лютого. Зокрема й сильні світу цього. Мʼяко кажучи, ніхто не був упевнений у тому, що ми вистоїмо. Всі співчували. Багато хто радив полишити країну. Радили фактично здатися тиранії. Але й вони не знали нас. І вони не знали, наскільки українці сміливі, наскільки ми цінуємо свободу. Нашу можливість жити так, як цього хочемо саме ми. А не люди, які керують так, що їхня армія вперше в житті бачить унітази хіба що на окупованій території та краде додому навіть звичайну побутову техніку".

Крім цього, Володимир Зеленський сказав, що за 50 днів цієї війни Україна стала героєм для всього вільного світу:

"Для тих, хто має достатню сміливість, щоб називати речі своїми іменами. Для тих, хто не отруєний пропагандою. Ви всі стали героями. Всі українці і всі українки, які вистояли, які не здаються. І які переможуть. Які повернуть Україні мир" .

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Естонію приєднатися до проєкту відновлення нашої країни після того, як закінчиться розпочата Росією війна.

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