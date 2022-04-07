Зеленський: Ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості воєнних злочинів Росії в Україні

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців.

Відео з'явилося на каналі Офісу президента.

Схоже, у світі нарешті серйозно змінюється ставлення до сучасної російської держави. Після того, що світ побачив у Бучі, коли російські війська звідти вийшли. Тепер ставлення до всіх у Росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства.

У нас є інформація про те, що після Бучі російські військові змінили тактику й намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих українців. Це виключно намагання сховати докази скоєних окупантами злочинів. І більше нічого. Але в них не вийде уникнути відповідальності. Ми знаємо вже про тисячі зниклих безвісти людей.

Завдяки об'єктивному розслідуванню, свідкам та супутниковому нагляду ми з'ясуємо всі обставини щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України. Пошук правди вже неможливо зупинити. Можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України й тим самим спробувати скоротити шкоду для російської державності. Реклама

Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також інші обмеження. Цей пакет має ефектний вигляд, але цього замало.

Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване. Формат буде знайдений.

Казначейство США призупинило можливість Росії використовувати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу. Це відчутно. І я вдячний за це. Але для зупинки війни треба зробити ще значно більше. Якщо не буде справді болісного пакета санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, то Росія розглядатиме це як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі. Ще можна цього не допустити. Реклама

Звернувся сьогодні до парламенту та народу Ірландії. Як результат – маємо хорошу новину: Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України у Європейський Союз. А також робитиме все, щоб посилити тиск на Росію настільки, наскільки необхідно, щоб закінчилася ця війна.

Вдень у Києві провів нараду з членами Кабінету Міністрів України. Ми маємо по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій нашій території, на якій це безпечно. Потрібно шукати шляхи, щоб адаптуватися до наявних обставин. Зараз треба бути максимально креативним і сміливим у розв'язанні економічних питань. Якщо потрібно – переміщувати підприємства з певних районів, оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору, створювати спеціальні умови для повернення людей.

Закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози безпосередніх зіткнень із ворогом на землі, робити все, що можливо, щоб люди повертались і працювали. Щоб економічні процеси перезапускалися. Щоб нормальне життя відновлювалося, наскільки це дозволяє безпека.

Російські окупанти продовжують накопичувати бойову силу та готуються до відновлення активних наступальних дій. Ми ж готуємося до подальшого скорочення російського воєнного потенціалу. Ми будемо боротись і не відступимо. Будемо шукати всі варіанти, щоб захиститися, поки Росія не почне всерйоз шукати мир.