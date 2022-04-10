Зеленський нагородив 430 військовослужбовців, 55 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив 430 військовослужбовців. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 430 військовослужбовців, із них 55 – посмертно.

Відповідний указ №224/2022 опубліковано на сайті глави української держави.

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Згідно з документом, за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено дев'ятьох військовослужбовців, ІІІ ступеня – 49, з яких двоє – посмертно.

Також Президент відзначив орденом "За мужність" І ступеня одного військовослужбовця, ІІ ступеня – трьох, ІІІ ступеня – 149 військових, серед яких 49 посмертно.

Згідно з указом, орденом Данила Галицького відзначено 18 військових. Медаллю "За військову службу України" глава держави нагородив 168 військових, а медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня – п'ятьох. Крім того, медаллю "Захиснику Вітчизни" Президент відзначив 28 військових, з яких чотири – посмертно.

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Зеленський пояснив, чому Росія прийшла з війною до України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хотіла розділити Україну на частини та максимально послабити. Про це Зеленський сказав у зверненні до народу та політиків Кіпру.

"Вони хотіли знищити нашу державність і розірвати нашу країну. Розділити Україну на частини. Стільки, скільки зможуть, хотіли залишити собі. А все, що не зможуть захопити, хотіли максимально послабити, максимально зруйнувати. неадекватним амбіціям нинішнього покоління російських керівників. Вони просто не сприймають серйозно більшість держав світу. Вони не поважають більшість народів. Вони дивляться на всіх у світі або як на тих, кого хочуть використати, або як на тих, кого хочуть захопити, або як на тих, кого хочуть залякати", – сказав Зеленський.

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