Зеленський нагадав Столтенбергу про важливу річ перед самітом НАТО

Зеленський та Столтенберг поговорили перед самітом НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам", – повідомив глава держави у Twitter.

Своєю чергою генсек НАТО запевнив українського лідера в підтримці Альянсу:

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"Розмовляв з президентом Зеленським про загарбницьку війну Росії. На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого близького партнера України, зараз і на довгострокову перспективу. Союзники НАТО підтримують вас".

Чого чекати від саміту НАТО в Мадриді

Саміт НАТО відбудеться у Мадриді (Іспанія) 29-30 червня. Очікується, що Північноатлантичний альянс ухвалить рішення у вісім разів збільшити чисельність Сил реагування (до 300 тисяч), а також визначить Росію як головну загрозу. Польща проситиме про збільшення присутності НАТО на своїй території через агресію Росії.

Єнс Столтенберг раніше запевняв, що союзники готові надати додаткову військову підтримку Україні, а члени НАТО мають намір ухвалити "посилений комплексний пакет допомоги", включно з постачанням систем захищеного зв'язку та захисту від безпілотників.

За словами Столтенберга, країни Альянсу беруться забезпечити сильні позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

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Президент України Володимир Зеленський виступить на саміті в онлайн-форматі.