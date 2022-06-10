Зеленський назвав чотири цілі, за які воюють українці

Зеленський нагадав, за що воюють українці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський нагадав, за що воюють українці в кровопролитному зіткненні з російськими загарбниками. Ми прагнемо залишитися вільними та незалежними. До того ж війна показала, наскільки українці об'єднані та відкриті.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram.

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"За що ми воюємо? За те, якими ми є. І для того, щоб залишитися такими, якими ми є. Вільними, незалежними, відкритими й обʼєднаними", – написав він.

Президент також опублікував серію фото, нагадавши, що війна зачепила кожного українця по-своєму. Хтось змущений залишити свій дім на невизначений термін, хтось – допомагати тим, хто опинився в небезпеці, а хтось – боронити незалежність України.

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Президент опублікував знімки українців. Фото: Rui Caria, Aleksey Filippov, Dogukan Keskinkilic, Paul Hansen, Nicole Tung, Carol Guzy, Anna Reznik, Ivor Prickett

Зеленський розповів, скільки ЗСУ відбили у окупантів населених пунктів

З початку повномасштабного вторгнення українські військові змогли вже відбити у окупантів 1017 населених пунктів, 2603 ще мають звільнити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до народу та політиків Люксембургу.

За його словами, російські війська зайшли до 3620 населених пунктів, зараз під їх контролем перебуває 20% території України.

"Російські війська зайшли у 3 тисячі 620 населених пунктів України. 1017 з них вже вдалося звільнити. Ще 2 тисячі 603 – належить звільнити", – сказав президент.

Раніше ми писали, що Зеленський розповів про ситуацію на фронті протягом минулої доби. Ключові мішені зараз – міста на Донбасі.

Нагадаємо, що Зеленський також чітко дав зрозуміти Заходу, на які поступки не піде Україна для відновлення миру.