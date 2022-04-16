Зеленський назвав кількість загиблих українських воїнів: головні заяви української влади за ранок 16 квітня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні триває 52-й день війни, яку розв'язала Росія. За цей час загинуло багато військових та мирних жителів, у тому числі дітей. Цифри назвали президент України Володимир Зеленський та омбудсмен Людмила Денісова. Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив нові дані про події на фронті та втрати ворога.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 16 квітня.

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Зеленський озвучив кількість загиблих солдатів

Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинули від 2500 до 3000 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Ще близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і важко сказати, скільки з них виживе, зазначив президент. Втрати Росії становлять близько 20 тисяч військових.

Загинуло 200 українських дітей

З початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 200 дітей та постраждало 360 дітей. Про це повідомляє Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 16 квітня з посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження.

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"Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", — написала вона.

Росія вже програла

У Кремлі вже зрозуміли, що Росія програла війну проти України, і тепер тільки вирішують, як зробити це своїм громадянам. Переломним моментом стало потоплення крейсера "Москва". На цьому наголосив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Коли йдеш на російські військові форуми, де пропонують знести Україну ядерним ударом, перемогти НАТО і так далі, наступне питання звучить так: а ти готовий іти мобілізуватися? І всі йдуть у відмову. Причому наші хлопці там працюють під "ватників". Громадська загроза полягає в тому, що Путін "продав" своїм співвітчизникам телевізор. Сидить десь в Омську людина, клацає телевізор, де їй показують, яка крута російська армія... Диванні патріоти, які підтримують агресивний курс, зробили Путіна заручником цього курсу. Він не може так просто "продати" їм поразку у війні, це головна дилема зараз", — сказав він.

Арестович зазначив, що перемог немає, і пояснити їхню відсутність неможливо. І це є початком поразки та страшного вибору Путіна. Він не зможе вийти й сказати, що потрібно зібратися та спробувати все наново. Тому російське командування вкотре знизило досягнення цілей спецоперації в Україні, що робить після кожного гучного провалу.

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Голова Харківської ОДА розповів про ситуацію у звільненій ЗСУ Рогані

Збройні сили України внаслідок контрнаступу звільнили селище Рогань на Харківщині від російських військових. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, місцева вежа водопостачання під час окупації була позиція ворожого снайпера. Наразі йде облік зруйнованих інфраструктурних об'єктів, у тому числі й підприємств. Близько 50% будівель практично без дахів, 70% без вікон. Вигоріли від прямих влучень снарядів – 27.

"Вчора тут вперше з'явилося електропостачання. Зараз місцева влада та комунальні служби роблять все, щоб повністю забезпечити мешканців електрикою, водо- та газопостачанням. З обласного логістичного центру доставляємо продукти харчування. Вже передали майже 2500 наборів", – наголосив чиновник.

Сєвєродонецьк сильно зруйнований – голова ВЦА

Сєвєродонецьк зруйновано майже на 70%, у місті досі залишається близько 20 тисяч людей. Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк під час інформаційного марафону на українських телеканалах

За словами Стрюка, російські окупанти своїми обстрілами пошкодили у місті основні магістралі водопроводу та знищили два продовольчі склади. Наразі водопостачання зупинили.

Стрюк зазначив, що війська РФ обстрілюють практично всі райони, порівнюють із землею житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та об'єкти критичної інфраструктури.

"Зараз місто майже на 70% зруйноване. Нові райони потребуватимуть повного відновлення, оскільки вони не придатні для життя", – наголосив голова ВЦА.

Україна починає відновлюватися

На нещодавно звільнених від російських окупантів українських теренах починається відновлення. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у зверненні до українців.

"Уряд розпочав реалізацію плану відновлення України. Насамперед це стосується нещодавно звільнених від російського окупанта територій. Перший ключовий пункт – це безпека. Тому пріоритетне завдання – розмінування територій, де були бойові дії", – сказав він.



За даними прем'єра, українські піротехніки знешкодили вже понад 80 тис. боєприпасів, які залишили російські окупанти. При цьому він зазначив, що повне розмінування може тривати не один рік.

Другим етапом плану відновлення України, який відбувається паралельно з першим, він назвав відновлення критичної інфраструктури.

"Укренерго" відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Роботи повністю завершать на початку травня. Постачання газу відновили майже для 30 тис. домогосподарств. На 90% розчищено трасу Київ – Чоп, і рух нею повністю відновиться найближчим часом. Триває розчищення дороги Київ – Чернігів. Будуються тимчасові переправи на місцях зруйнованих мостів – в Ірпені, Бучі, Чернігові", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що Міністерство розвитку громад і територій "приступило до формування та реалізації стратегії зі знесення будівель, які не придатні до проживання, тобто перебувають в аварійному стані".

Росія спробує захопити Херсонщину — Генштаб

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу вразило сім повітряних цілей: один літак, один вертоліт, три БПЛА та дві крилаті ракети. Про це повідомляється у зведенні ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не робив. Зазначається переміщення, приблизно окремих підрозділів забезпечення 35-ї та 36-ї загальновійськових армій Східного військового округу. Вантажні та спеціальні автомобілі та паливозаправники рухаються в райони завантаження.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії Західного військового округу, 35-ї та 36-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ, берегових військ балтійського та північного флотів.

Основні зусилля противник зосереджує на перегрупування та посилення угруповання військ, продовжує часткове блокування Харкова та його обстріли із застосуванням артилерії.

У районі Ізюму ворогом зосереджено до 22 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на утриманні позицій і досягнутих рубежів.

Не виключається активізація дій противника у напрямку населених пунктів Ізюм та Барвінкове з метою виходу в тил підрозділів Об'єднаних сил у районі Слов'янська.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог намагається утримати захоплені території. Зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановлення повного контролю Маріуполя.

На Сєвєродонецькому напрямі значних змін в атмосфері не відзначено.

У районі Торецька ворог продовжує обстрілювати наші війська. Підготовка до активізації бойових дій у районі Авдіївки.

Очікується, що противник продовжить ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та спробує відновити наступ.

В акваторії Азовського моря корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань із блокування порту Маріуполь та здійснення вогневої підтримки на приморському напрямку.

Загалом російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад 20 тисяч особового складу та багато військової техніки, зазначили у Генштабі. Лише втрати особового складу перевищили позначку 20 000 осіб.

У зоні ООС відбито 10 атак ворога

Протягом 15 квітня українські військові у зоні ООС успішно відбили 10 атак ворога , завдавши втрат російським окупантам Про це повідомляє прес-служба ООС. Як зазначається, українські військові знищили три танки, три артилерійські системи, одну одиницю спеціальної техніки, дві одиниці автомобільної техніки, а також знищили один ворожий БТР та один захопили.

Гуманітарні коридори

В Україні 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей із найгарячіших точок. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті.

Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце збору – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце збору – вул. Першотравнева, 42).

Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

"Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ", – додала Верещук.

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