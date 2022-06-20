Зеленський назвав дві головні цілі загарбників на сході України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Володимир Зеленський заявив, що російська армія збирає сили для нової атаки на Харків та захоплення Слов'янська. Про це він сказав під час виступу на відкритті форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій, повідомляє Telegram-канал. "Сьогодні".

"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деоккупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там-півтора мільйона жителів. Постійно бомбардують Миколаїв — а там майже півмільйона жителів. Хочуть захопити і повністю зруйнувати Слов'янськ — там до війни було сто тисяч мешканців", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб зупинити окупантів та захистити людей.

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"Але щоб зробити це швидше, нам потрібна підтримка, сучасна зброя. Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії. Ось чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу та стільки зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю". Це питання життів", — наголосив він.

Ситуація в Україні

У Харкові та Харківській області знову були чутні вибухи – російські окупанти обстріляли українську територію. Повітряну тривогу не оголошували.

У тимчасово окупованому Херсоні представники "влади" увірвалися до державного архіву Херсонської області та вкрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік. Слідство відкрило кримінальне провадження.

У тимчасово окупованому Донецьку горів і вибухав черговий склад із боєприпасами. Повідомляється, що знеструмлено 15 трансформаторних підстанцій.

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Окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Чергові свідчення цьому надав полонений уродженець Луганська, мобілізований на війну з лав так званої "народної міліції ЛНР".