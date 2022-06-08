Зеленський назвав епіцентр битви за Донбас

Зеленський звернувся до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 105-го дня війни.
Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.
Що сказав президент?
"Рівно 10 років тому у цей день почався Євро-2012 – чемпіонат Європи з футболу, який об’єднав усіх українців, українців та поляків, українців та абсолютну більшість європейців. Церемонія відкриття була у Варшаві, фінальна церемонія – у нас у столиці, в Києві. Матчі проводились в різних містах наших двох країн і зокрема в Донецьку, на "Донбас-Арені". Всього лише 10 років минуло, а таке враження, що це було в іншому світі.
Якраз сьогодні окупанти випустили абсолютно божевільну новину, що нібито вони готуються об’єднати якісь футбольні клуби з усіх окупованих територій в один псевдочемпіонат – з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Криму, навіть з частини території Грузії. Це просто знущання окупантів над людьми, які все прекрасно пам’ятають.
10 років тому наш Донецьк був сильним, гордим і розвиненим містом. А потім прийшла Росія. Принесла якраз такого неадекватного рівня ідеї. І тепер це місто-привид, яке втратило більшість людей, тисячі життів і абсолютно всі перспективи.
Тільки повернення України, яке обов’язково буде, тільки наш прапор і тільки український закон означатимуть для цих територій, для цих міст просто нормальне життя знову. Життя, яке там було. Мирне, безпечне, відкрите для всього світу. І звичайно – нові матчі команд світового рівня на "Донбас-арені".
Я вдячний президенту Польщі Анджею Дуді і другу всіх українців за те, що він вирушив зараз у спеціальну поїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави. Саме в цьому червні маємо отримати рішення щодо кандидатства. І всі наші друзі, всі наші дипломати зараз працюють для цього, працюють на повну.
Разом з Анджеєм мала поїхати і президентка Словаччини Зузанна Чапутова – планувалась така спільна ініціатива двох лідерів. Завадив позитивний тест на COVID. Що ж, такі умови нашого життя зараз. Бажаю Зузанні якнайшвидшого одужання.
Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцем. Також – про рішення на користь України щодо кандидатства, яке, насправді, буде рішенням і на користь Європи. Про оборонну підтримку говорили. І про продовольчу безпеку, гарантування якої – вже дійсно глобальний інтерес. Бо ніхто не може бути зацікавлений, окрім російської держави, в глобальній продовольчій кризі.
Звернувся сьогодні до учасників інвестиційної конференції, організованої для обговорення економічних перспектив нашої держави. Серед учасників були представники найбільших світових фондів. Захід хоча і непублічним був, але все ж дуже вагомий, потужний. Запросив їх інвестувати в Україну. Інвестуйте.
Також поспілкувався з учасниками спільноти керівників найбільших американських компаній. Це вже 133-й такий саміт, і цьогоріч він обʼєднав провідні сили глобального бізнесу. Обговорили, як бізнес може допомагати Україні вистояти. Закликав виходити з російського ринку і не підтримувати своїми податками цю війну.
Для мене дуже важливо – побачити, що в такій аудиторії – а це, ще раз підкреслю, представники найбільш впливової частини американського бізнесу – вважають, що санкції проти Росії потрібно посилювати. Отже, було б правильним для політиків почути цю позицію. Провідний бізнес і більшість в суспільствах Америки та Європи вважають, що поки ще не достатньо тиску на Російську Федерації для припинення цієї війни.
Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат.
Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу.
Також підписав укази про нагородження наших героїв. 285 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 68 з них посмертно", — сказав глава держави.
Зеленський чітко дав зрозуміти Заходу, на які поступки не піде Україна
Західні лідери можуть не розраховувати, що Україна поступиться Росії частиною своєї території. Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Financial Times.
"Щоб вийти з кута, має бути постійний інтерес Заходу у підтримці суверенітету України та нашої позиції. Не може бути якихось розмов без України за нашими спинами. Не може бути очікувань лідерів деяких країн, що ми послабимо наші позиції, треба ще почекати, і ми будемо виснажені. Економічно, інфраструктурно виснажені, у нас буде дефіцит грошей, дефіцит пального — і тоді, мовляв, Україна буде зговірливішою. Україна такою не буде. Ми вже втратили багато людей для того, щоб просто так віддавати наші території", — сказав він.
Зеленський назвав заходи, які справді допоможуть зупинити війну.
"Тому зброя, політичне об'єднання світу навколо нас та потужна санкційна політика, яка допоможе посадити Росію за стіл переговорів без ультимативних позицій з її боку", — сказав він.