Зеленський назвав кількість ракет, які Росія запустила по Україні з 24 лютого

Зеленський заявив, що Росія випустила понад 2 тисячі ракет по Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія використала проти України вже 2014 ракет. Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до народу Великобританії та народу України.

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Він розповів, що 3 травня, коли прем'єр-міністр Британій Борис Джонсон виступав у Верховній Раді, російська армія завдала по Україні 15 ракетних ударів.

"І це можна назвати певним "російським компліментом" твоїй блискучій промові та нашій плідній міждержавній співпраці. Бо вчора (4 травня, – ред.) таких ударів було тільки сім", – сказав Зеленський.

Він констатував, що Росію дратує близькість України та Британії.

Росія запустила 2014 ракет по Україні

"Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури", – наголосив Зеленський.

За словами президента, якщо взяти тільки медичну інфраструктуру, то на сьогодні російські війська знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. Це лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

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Так, тимчасово окупованих районах України на сході й півдні – просто катастрофічна ситуація із доступом до медичних послуг і ліків. Не вистачає навіть найпростіших препаратів.

"Росія принесла в Україну, у Європу такі проблеми, яких ми й уявити не могли ще кілька місяців тому. Це фактично повна відсутність лікування для хворих на рак. Це вкрай ускладнений чи повністю відсутній доступ до інсуліну для хворих на цукровий діабет. Це неможливість провести хірургічні операції... Це навіть просто нестача антибіотиків! Ось це наслідки російської окупації для частини нашої землі, для частини нашого народу, який ми повинні звільнити від загарбників", – додав Зеленський.

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