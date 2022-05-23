Зеленський назвав колосальну кількість російської техніки на Донбасі

Зеленський розповів, скільки техніки окупантів на Донбасі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі у росіян зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.

Про це глава держави сказав під час розмови в Українському домі в Давосі.

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"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них (росіян – ред.) у 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, яка діє на великій відстані.

Зустріч Зеленського з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання припинення війни в нашій країні.

"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.

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"Бажання зустрічатися із посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.

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