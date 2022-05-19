Зеленський назвав священний оберіг українців у війні проти РФ (відео)

Зеленський привітав незламних українців з Днем вишиванки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем вишиванки. Він зазначив, що вишиванка є священним оберегом на війні проти російського агресора.

Звернення Зеленский опублікував в своєму Telegram.

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Президент вдягнув цього року традиційно одягнув вишиванку, але через війну вона в стилі "мілітарі". Зеленський коротко і влучно привітав свій народ, який переживає нелегкі часи.

"Сильна, незламна, красива і вільна. З Днем вишиванки, Україно!", – сказав президент.

Президент також опублікував ролик із кадрами незламних українців, які постраждали від вторгнення РФ. На ньому – зруйновані будинки, українські діти на фоні руїн та захисники України, які боронять наші землі від загарбників. Головним посилом ролика є те, що українська вишиванка – це священний оберіг у цій війні.

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