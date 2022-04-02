Зеленський не виключив, що Росія надішле призовників на війну

Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються до нових потужних ударів по Україні. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський попередив російських призовників, що якщо їх відправлять на війну в Україну, вони додому вже не повернуться.

Про це він заявив у відеозверненні.

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"У Росії стартував весняний заклик, який виглядає як традиційний, але все ж таки відрізняється від звичайного, оскільки призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. Тому це гарантована смерть для багатьох молодих хлопців". , – заявив глава держави.

Він також зазначив, хоча ці призовники громадяни країни, яка з нами воює на нашій землі, ми маємо обов'язок їх попередити про це.

"Попередьте кожного такого призовника, їхніх батьків. Нам тут не потрібні нові вбиті люди. Бережіть своїх дітей, щоб вони не стали лиходіями. Не віддавайте їх в армію. Робіть все, що можете, аби вони жили вдома, у себе вдома", – додав президент.

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Крім того, Володимир Зеленський попередив так званих "гауляйтерів", що "відповідальність за колаборацію є невідворотною".

"Другий дуже нерозумний першоквітневий жарт окупанти зіграли з деякими жителями південних районів України, куди російські війська тимчасово зайшли. Там призначають якихось "гауляйтерів", якихось тимчасових керівників. І ще погрожують працівникам підприємств та органів влади, щоб співпрацювати з цим моє повідомлення для них просте: відповідальність за колаборацію невідворотна.Завтра чи післязавтра – це питання другорядне. Ростове", – наголосив глава держави.

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