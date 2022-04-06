Зеленський: Нові санкції проти Росії повинні бути співмірні військовим злочинам

Зеленський сподівається на потужні санкції проти РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа готує новий потужний пакет санкцій проти РФ. Він сподівається, що нові обмеження будуть співмірні з жертвами українських міст.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

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"Зараз принциповий момент, перш за все, для західних лідерів. І це стосується не того, як наші люди оцінять нові санкції, і що про них скажу я. це стосується того, як рішення про санкції буде оцінено в самих західних суспільствах. Після того, що світ побачив у Бучі, санкції повинні бути співмірні військовим злочинам окупантів", — сказав президент.

Зеленський зазначив, якщо після введених обмежень російські банки зможуть ще функціонувати, як зазвичай, якщо після цього транзит товарів до Росії буде продовжуватися, якщо країни Європейського Союзу будуть платити РФ за енергоносії, як зазвичай, то політична доля деяких лідерів буде складатися вже зовсім по-іншому.

Канада ввела додаткові санкції проти 18 громадян Росії та Білорусі

Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 18 громадян Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення Росії до України та підтримку війни білоруським режимом.

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"Санкції накладуть обмеження на дев'ять росіян та дев'ять білорусів за те, що вони сприяли та допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи є близькими соратниками російського та білоруського режимів", – зазначили у МЗС.

Також там заявили, що Канада не відмовиться від притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його помічників за їхні кричущі та незаконні дії.

Як йдеться в заяві, країна твердо підтримує Україну:

"Канада продовжує стежити за ситуацією та вивчати варіанти нових заходів щодо подальшого ослаблення здатності російського режиму вести війну".

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