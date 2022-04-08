Зеленський: потрібно запровадити повне енергетичне ембарго проти Росії

Ми отримали запитальник вступу до ЄС, але нам ще потрібні дієві санкції проти Росії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

На зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, яка пройшла 8 квітня в Києві, президент України Володимир Зеленський вимагав посилення санкцій проти Росії.

Про це український лідер заявив під час свого традиційного вечірнього звернення до нації і усьго світу.

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Вимога

"Говорили з представниками Євросоюзу про подальші кроки, щоб зупинити та примусити Росію до миру. Вказав, що санкцій, які є, недостатньо, необхідно ще посилити тиск на Росію. Необхідно запровадити повне енергетичне ембарго на нафту, газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частину прибутку Росії та дозволяє керівникам Росії вірити у свою безкарність. Дозволяє сподіватися, що світ проігнорує військові злочини російської армії. Ми цього не припустимо, не допустять усі у світі, хто має сміливість, як українці протистояти тиранії", – сказав Зеленський.

Лідер України також зазначив, що необхідно повністю відключити російські банки від глобальної фінансової системи. Не окремі, а всі – всю банківську систему РФ.

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