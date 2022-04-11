Зеленський про Бучу: Я побачив смерть. Просто смерть

Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів / Колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський розповів, що побачив у Бучі під час свого приїзду туди. У місті залишалося чимало трупів, а також були порожні вулиці та спалена техніка.
Про це глава держави розповів в інтерв'ю для програми "60 хвилин" американського телеканалу CBS.
"Я бачив усе, але в усьому бачив і життя. Так, люди боролися, але вони жили. Тут була смерть. Там не було людей. Уявляєте, ви приїжджаєте до міста-примари. Там жили десятки тисяч людей. Ми там знайшли лише одну чергу" людей, які стояли за гуманітарною допомогою", – каже Зеленський.
За словами президента, у місті проживали десятки тисяч людей, а залишилося лише 300.
Ти бачиш порожні вулиці, спалену техніку. Коли я приїхав, то перед тим трупи прибирали з вулиць. Але коли підійшов до багатоповерхівок, то бачив, що там лишилась купа людських тіл. Це виглядає страшно, це смерть. На вулиці немає жодного звуку", – додав Володимир Зеленський.
У Бучі глава України зустрів чоловіка 1937 року народження, який пережив Другу світову війну. За словами пенсіонера, російські військові виявили жорсткішими, ніж нацисти.
"Він сказав, що: "Я ніколи не думав, що буду когось ненавидіти більше, ніж нацистів". Росіяни нічого не питали. Вони приходили, розбивали вікна, двері і робили це тому, що в тебе так, що тут все чисто і по-іншому. Вони поводилися як звірі", – стверджує Володимир Зеленський.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким на вигляд років по 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти пов'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
Раніше ми писали:
- Зеленський заявив, що один з лідерів ЄС вимагав доказів різанини у Бучі
- "Людей палили живцем". У Харківській області росіяни повторили звірства у Бучі