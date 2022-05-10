Зеленський про Кравчука: Він хотів миру для України, і ми цього досягнемо

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 10 травня.

Відео опублікували на каналі Офісу президента у YouTube.

"Сьогодні був складний день. Були новини – як звичайні, так і трагічні. Почну з міжнародних контактів. Продовжив звертатися до іноземних парламентів. До тих держав і народів, чия підтримка важлива для нас. І особливо зараз.

У зверненні до парламенту Словаччини подякував за потужну оборонну, санкційну та іншу підтримку. Пояснив наш погляд на те, чому енергетична співпраця з Росією не може розглядатися у відриві від агресивної політики цієї держави. І на українському прикладі, нагадавши історію газової так званої дружби з Росією, показав, яких помилок варто уникнути.

Зверненням до мальтійського парламенту нагадав про героїчну битву за Мальту у Другій світовій війні, яка дуже схожа насправді на нашу сьогоднішню боротьбу у війні за незалежність і свободу проти Росії. Тоді, 80 років тому, від битви за Мальту залежала доля всього протистояння в Середземному морі. Союзники виграли. Фашисти програли. Робимо все, щоб і зараз протистояння на нашій землі завершилось саме так. І для цього ми потребуємо принциповості у підтримці, у санкціях. Зокрема й від Мальти.

Провів у Києві переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів. Говорили про посилення України, про швидше завершення цієї війни. Обговорили також і деталі того, як наші друзі можуть долучитися до післявоєнної відбудови України. Вдячний їм і за поновлення роботи посольств у нашій столиці. Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України. Загалом уже 36 іноземних представництв працюють у столиці.

Збройні Сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області. Поступово відтискають окупантів від Харкова. Я вдячний усім нашим захисникам і захисницям, які тримають оборону та проявляють справді надлюдську силу, щоб вигнати армію загарбників. Колись другу за потужністю армію світу. Але хочу також закликати всіх наших людей, і особливо тих, хто в тилу, не поширювати надмірних емоцій. Не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево й навіть щоденно очікуються певні перемоги. Збройні Сили України роблять усе для звільнення нашої землі та наших людей. Для звільнення всіх наших міст – Херсона, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та всіх інших.

Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака запропонувала дорожню карту енергетичних санкцій. Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати цю війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів. Це раціонально складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією.

І трагічна річ, якою сьогодні хочу завершити це звернення. Сьогодні помер перший Президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком. І навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Особливо це важливо в складні, кризові моменти. Коли від мудрості однієї людини може залежати майбутнє цілої країни. Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980 років, коли поставав український рух. Він блискуче пройшов 1991 рік, і це тільки зараз може виглядати, ніби тоді йому було просто. І що б не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з Україною.

Можливо, саме завдяки своїй мудрості він був по-особливому веселим. Завжди цінував життя, кожну його хвилину. Але й завжди знаходив далеко не одну хвилину, щоб допомогти розібратися і щоб дати пораду. І зокрема за це я йому особисто вдячний. Він дитиною пережив Другу світову війну, пережив окупацію. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру. Я впевнений, ми це реалізуємо. Досягнемо нашої перемоги й нашого миру", — сказав президент.