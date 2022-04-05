Зеленський про переговори з РФ після Бучі: не розмовляти – найлегший шлях

Зеленський відповів, якими будуть переговори після звірств у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні
Незважаючи на всі звірячі вчинки, на які російські військові пішли у Бучі та інших українських містах, наша країна вестиме переговори з РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, що сказати "після цього ми не будемо з вами розмовляти" – найлегший і водночас безглуздий шлях, Україна ним не піде.
Про це заявив президент у інтерв'ю українським журналістам.
"Це велика трагедія, тому що всі ми сприйматимемо навіть можливість переговорів як виклик. Виклик внутрішній, свій, людський, "а як тепер?" (...) Тому що всі розуміють: те, що вони зробили – прощення цьому немає", – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що з кожною подібною трагедією українцям усе складніше усвідомлюватиме навіть можливість переговорів з окупантами. Проте шляхи вирішення треба все одно шукати. Сказати, що після всіх звірств Україна відмовляється від зустрічей делегацій – найлегший шлях, але він не дасть жодного результату.
Як діятиме Україна?
Зеленський пояснив, що найдієвішим способом є визнати Росію агресором, зібрати всі докази злочинів окупантів, заявити про геноцид і з цієї позиції шукати можливості вирішення проблем.
"Позиція "я з тобою не розмовлятиму" – найлегша, і зрозуміло чому. Найскладніше – розповісти, що вони (РФ, – ред.) зробили, визнати їх ворогом, заявити, що це геноцид, війна Росії проти України. І за всієї цієї позиції знайти можливості для переговорів, шукати вихід із ситуації і при цьому не втратити свої території", – сказав Зеленський.
Президент додав, що треба ставити собі таку планку для переговорів, а далі діяти по ситуації.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані вулицями міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.