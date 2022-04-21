Зеленський про можливість зустрічі з Путіним: Потрібні день та місце

Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, для цього потрібно, щоб російська сторона сказала фразу про закінчення війни, а також назвала день та місце зустрічі.
Про це глава української держави розповів у інтерв'ю французькому каналу BFM TV.
"Ми готові до всього. Ми готові обговорювати питання окупованих територій, Криму, Донбасу – ці питання треба вирішувати. Питання відведення військ за територію України – теж треба вирішувати, хоча б відведення до тієї лінії, яку РФ перетнула 24 лютого", – заявив Зеленський.
За його словами, не можна йти вперед до миру, і водночас чинити тиск на нашу країну.
"Ми кілька разів казали, що я інший президент, ми інша держава, ми всі об'єднані тим, що любимо Україну, тож говорити ми завжди за", – сказав президент.
Зеленський вважає: для його зустрічі з Путіним потрібне бажання самого президента РФ. Також треба припинити стріляти, бо ніхто ні до кого не доїде, і глава української держави не покине країну.
"Я не бюрократ, мені не треба готуватись до нашої зустрічі. Мені потрібно, що російська сторона сказала фразу, що вони хочуть закінчити війну, назвали день і місце, де ми зустрінемося, нічого зайвого не треба", – додав Зеленський.
Переговори з агресором
- Переговори України та Росії про припинення війни йдуть дуже важко через те, що у РФ вкрай неінтелектуальна політична та військова еліта.
- Зараз Росія дотримується традиційної тактики тиску на переговори між українською та російською делегаціями щодо припинення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди сприймуть мир у будь-якому разі, бо люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. Глава держави зазначив, що не можна упускати можливості дипломатичного вирішення питання про мир. Але складно домовлятися з людьми, які катували український народ.
- Росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів, які Україна має виконати. Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їхні ультиматуми не буде.
- Арестович заявляв, що після скандалу зі звірствами російських окупантів у Бучі та Ірпені Росія, звинувативши Україну у провокації, заявила про загрозу зриву переговорів. Проте саме Москва сьогодні максимально зацікавлена у тому, щоб переговори відбулися. Враховуючи невиграшне становище російських військ на полі бою та постійний санкційний тиск на РФ, Кремль гостро потребує укладання угоди з Україною.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська переконана, що її країна має брати участь у переговорах щодо відновлення миру в Україні. Вона зазначила, що Білорусь має бути учасником переговорного процесу, бо з її території запускають ракети по Україні.