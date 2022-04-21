Зеленський про можливість зустрічі з Путіним: Потрібні день та місце

Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, для цього потрібно, щоб російська сторона сказала фразу про закінчення війни, а також назвала день та місце зустрічі.

Про це глава української держави розповів у інтерв'ю французькому каналу BFM TV.

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"Ми готові до всього. Ми готові обговорювати питання окупованих територій, Криму, Донбасу – ці питання треба вирішувати. Питання відведення військ за територію України – теж треба вирішувати, хоча б відведення до тієї лінії, яку РФ перетнула 24 лютого", – заявив Зеленський.

За його словами, не можна йти вперед до миру, і водночас чинити тиск на нашу країну.

"Ми кілька разів казали, що я інший президент, ми інша держава, ми всі об'єднані тим, що любимо Україну, тож говорити ми завжди за", – сказав президент.

Зеленський вважає: для його зустрічі з Путіним потрібне бажання самого президента РФ. Також треба припинити стріляти, бо ніхто ні до кого не доїде, і глава української держави не покине країну.

"Я не бюрократ, мені не треба готуватись до нашої зустрічі. Мені потрібно, що російська сторона сказала фразу, що вони хочуть закінчити війну, назвали день і місце, де ми зустрінемося, нічого зайвого не треба", – додав Зеленський.

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