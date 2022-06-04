Зеленський про удар РФ по Святогірській лаврі: Чекаємо на реакцію ООН і ЮНЕСКО

Володимир Зеленський (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти завдали удар по Святогірській лаврі, знаючи, що там немає військових об'єктів і ховаються від бойових дій сотні мирян.

Про це глава держави написав у Telegram.

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"​​Російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі на Донеччині. Знищений Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія", – сказав він.

Зеленський нагадав, що цього ж тижня, в середу, російські снаряди розірвалися прямо в келіях ченців лаври, внаслідок чого четверо людей загинули, ще четверо – тяжко поранені.

Він уточнив, що Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.

"Окупанти точно знають, який об'єкт обстрілюють. Вони знають, що на території Святогірської лаври немає військових цілей. Знають, що там укриваються від бойових дій близько 300 мирян, зокрема 60 дітей. Але все одно російська армія обстрілює лавру, як і весь Донбас. Як і будь-яку іншу територію та будь-який інший об'єкт України, до якого може дотягнутися. Їм байдуже, що саме перетворювати на руїни", – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що 31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО із вимогою позбавити Росію членства в організації.

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"Українська дипломатія послідовно працює над цим. Жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?" – додав він.

Зеленський зазначив, що Україна очікує логічну та справедливу відповідь від ООН та ЮНЕСКО.

"Це Організація Об'єднаних Націй, і її статут не передбачає об'єднання з терористами. Ізоляція Росії має бути повною, вона повинна відповідати за свої злочини", – наголосив президент.

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