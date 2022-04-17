Зеленський: Забезпечення українців житлом пройде у трьох етапах

Володимир Зеленський розповів, як українцям відновлюватимуть житло. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні запрацює програма надання житла. Так, заплановано три етапи.

Про це глава держави розповів у новому відеозверненні 16 квітня.

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Як стало відомо, на першому етапі тимчасове житло отримають усі переселенці, чий будинок зруйнований російськими окупантами.

На другому етапі буде відновлено постраждалі міста. А на третьому етапі житлом забезпечать усіх захисників України та представників важливих соціальних професій.

Зеленський пообіцяв відновити всі кордони України

Усю лінію державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП у Telegram-каналі.

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"Настане час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми маємо бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу та відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано", – сказав він.

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