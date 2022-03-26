Зеленський звернувся до влади Катару – головне із звернення президента

Зеленський звернувся до влади Катару / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський виступив перед владою Катару. Він закликав країну нарощувати виробництво енергоносіїв, "щоб у Росії зрозуміли, що жодна держава не повинна використовувати енергоносії як зброю і для шантажу світу".

Відео звернення він опублікував у Telegram.

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"Коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти й газу – питання часу. Відповідальні держави, зокрема Держава Катар, – це надійні та солідні постачальники енергоресурсів. І можуть зробити свій внесок у стабілізацію ситуації у Європі. Можуть зробити дуже багато, щоб справедливість була відновлена", – сказав президент.

Що сказав Зеленський – головні тези:

" Росія більша за Україну в 28 разів. Росія – це найбільша за площею держава на планеті. Виявилося, що їм цього мало. Керівництво Росії хоче забрати ще й нашу територію".

Росія – це найбільша за площею держава на планеті. Виявилося, що їм цього мало. Керівництво Росії хоче забрати ще й нашу територію". " ООН і всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати людям базову цінність. Щоб повертати країнам світ. Тому що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість. Голос привілейованих там ще заглушає голос більшості".

Щоб повертати країнам світ. Тому що у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість. Голос привілейованих там ще заглушає голос більшості". " Нам потрібна реальна реформа міжнародних інститутів, механізмів ООН, щоб забезпечити безпеку. Щоб той, хто у 28 разів більший, не думав, що може дозволити собі що завгодно. І щоб ядерний статус держави не був дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав".

щоб забезпечити безпеку. Щоб той, хто у 28 разів більший, не думав, що може дозволити собі що завгодно. І щоб ядерний статус держави не був дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав". "Тільки в одному нашому місті, у заблокованому російськими військами Маріуполі було близько чотирьох тисяч мусульман. (...) За 31 день цієї війни російськими ударами пошкоджено не менше 59 споруд духовного значення. Мечеть, церкви, релігійні навчальні заклади".

(...) За 31 день цієї війни російськими ударами пошкоджено не менше 59 споруд духовного значення. Мечеть, церкви, релігійні навчальні заклади". "Нашій державі вистачить продовольства. Але відсутність експорту з України вдарить по багатьох народах – в ісламському світі, Латинській Америці та інших частинах планети. Там, куди деякі загарбники мріють зайти, щоби посилити свої старі привілеї".

Латинській Америці та інших частинах планети. Там, куди деякі загарбники мріють зайти, щоби посилити свої старі привілеї". " Це питання часу – коли країни Європи відмовляться від закупівель російської нафти та газу. Відповідальні держави, зокрема, Держава Катар, це надійні та солідарні постачальники енергоресурсів".

Відповідальні держави, зокрема, Держава Катар, це надійні та солідарні постачальники енергоресурсів". "Через тиждень починається священний для всього мусульманського світу місяць Рамадан. (...) Але мусульмани України будуть змушені зі зброєю у руках захищати свою свободу, свою країну".

Зеленський звернувся до українців

Президент заявив. що Україна змогла витримати усі основні напрямки російських ударів. Він наголосив, що зараз ведуться переговори щодо нових обмежувальних заходів проти Росії.

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Крім того, Зеленський присвоїв звання "Місто-герой України" ще чотирьом містам: Буче, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці. Також президент присвоїв звання "Героя України" семи військовослужбовцям Нацгвардії, п'ятьом із них – посмертно.