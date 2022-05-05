Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів, як притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини

Зеленський провів розмову з Рютте/Фото: Gregorio Borgia/Pool via REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте обговорив питання притягнення російських окупантів до відповідальності за скоєні в Україні військові злочини.

Про це він розповів під час звернення до українців.

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"Обговорили, як притягнути до відповідальності всіх воєнних злочинців — кожного російського солдата, і кожного командира, які вбивали, катували і знущалися з наших людей", — сказав Зеленський.

Український президент і глава уряду Нідерландів домовилися, які наступні дипломатичні кроки потрібні заради миру.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.

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