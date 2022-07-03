Зеленський пояснив, що означає відхід ЗСУ з Лисичанська

Зеленський розповів про відхід ЗСУ з Лисичанська/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рано чи пізно українська армія повернеться до Лисичанська та звільнить місто від російських окупантів.

Про це глава держави сказав під час відеозвернення до українців.

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"Ми знищуємо потенціал окупантів – день за днем, прораховано, потужно. І, звичайно, отримані нами системи HIMARS, сучасні гармати та інша зброя від партнерів відіграють при цьому важливу роль. Не меншу роль відіграє й те, що ми бережемо життя наших воїнів. Стіни ми відбудуємо, землю відвоюємо, а людей треба берегти понад усе. І якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає лише одне: ми повернемося завдяки нашій тактиці та завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає", — сказав Зеленський.

ЗСУ були змушені відійти з Лисичанська

Після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з позицій і рубежів. Збройні сили України продовжують героїчно захищати нашу країну.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що Україна продовжує боротьбу:

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"На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму – потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки. Ми повернемося і неодмінно переможемо!"

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Зеленського дали різку відповідь на ультиматум Москви. Також ми писали, що президент України трьома словами описав майбутнє росіян.