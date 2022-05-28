Зеленський пояснив, чому не закликав українців евакуюватись до початку війни

Зеленський пояснив, чому не закликав українців евакуюватись. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонували евакуювати українців із країни за рік до російського вторгнення. Але уряд свідомо не пішов на це. Адже це суттєво зашкодило б українській економіці.

Про це президент сказав в інтерв'ю Nieuwsuur на нідерландському телебаченні.

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Зеленський заявив, що не погодився з пропозиціями США, щоб не створювати в Україні "непотрібну паніку".

"Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки", – наголосив президент.

Він додав, що зараз Україні не вистачає щонайменше 5 млрд доларів у бюджеті. Цей дефіцит виник у березні. Зеленський вважає, що якби влада пішла на запропонований США крок, то Україна більше не мала б економіки.

"Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики. Щодо нашої армії, то вона була готова – ми це показали їм", – додав президент.

Скільки українців виїхало з країни

За даними ООН, на 16 травня з початку повномасштабної війни з України виїхало 6,267 млн осіб. Найбільше людей опинилося у Польщі. Перетнули кордон Румунії та Молдови 978 тис. українців, Росії – 851 тисяча, Угорщини – 610 тисяч, Словаччини – 424 тисячі, Білорусі – 27,31 тисячі.

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Найбільше українців проживає у польському місті, що лежить поблизу українського кордону, – Жешуві. Наразі кожен третій його мешканець (35% населення) – українець.

Польське місто Жешув отримало почесне звання "Міста-рятівника" від президента України Володимира Зеленського

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