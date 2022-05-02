Зеленський пояснив, чому після 10 замахів на своє життя не поїхав з Києва

Володимир Зеленський залишається в Києві з початку війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на його життя скоїли вже 10 замахів. Однак він не погодився залишити Київ, коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про таке Зеленський розповів в інтерв'ю у програмі 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network.

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Президент підтвердив слова журналіста про те, що було зірвано 10 замахів на його життя, та погодився з твердженням, що є "ціллю номер один для Росії".

"Десять – це не так багато. Думаю, що у президента РФ набагато більше проблем, судячи по відношенню всього світу до їхньої політики. Коли люди сидять у підвалах, коли людей катують, українців знаходять у колодязях, я думаю, що в мене ситуація не така страшна", – сказав Зеленський.

Водночас він пояснив, чому вирішив не залишати Київ навіть після появи реальної загрози окупації української столиці.

"Це були пропозиції (щодо евакуації з Києва. – Ред.) від партнерів. А також і всередині України мені говорили люди з безпеки, та й з інших політичних таборів, що це треба. Тому що Україна може втратити інституціональність, якщо не буде президента. І тому я повинен поїхати в безпечне місце, краще виїхати. Тому що можна втратити президента, тому що буде окуповано Київ, столицю. Було багато різних пропозицій щодо безпеки. Але я навіть не думав про те, щоб їхати. Я розумів, що це точно не дасть міцності нашій державі", – сказав Зеленський.

24 лютого військові РФ намагались штурмувати Офіс президента

У перші години війни російські війська дісталися урядового кварталу і намагалися штурмувати Офіс президента. На той час там були Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською та їхніми дітьми.

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Метою російських угруповань було вбити або захопити Володимира Зеленського та його сім'ю. Навколо урядового кварталу почалася стрілянина. Охоронці всередині ОП вимкнули світло і привезли для Зеленського та близько десятка його помічників бронежилети та автомати.

Як виявилося, росіяни спустилися з парашутами у центр Києва.

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