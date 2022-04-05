Зеленський пояснив, чому Україна запропонувала РФ 15 років переговорів щодо Криму

Зеленський розповів про переговори щодо Криму / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленськийпояснив, чому Україна запропонувала Росії 15 років переговорів щодо Криму. Все для того, щоб за цей час вирішити питання Криму дипломатично.

Про це він повідомив під час інтерв'ю українським журналістам.

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"10-15 років – це не про те, щоб не порушувати цю тему. Це домовленість сторін, які протягом 10 років мають вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Якщо ми беремо з вами дипломатичний шлях, то це формат, який пропонується не вирішувати зараз, а вирішити хоч завтра щодо цього. Я вважаю зараз, що це рішення непогане. Проте рішення та позиції можуть змінюватись", – сказав Володимир Зеленський.

Українці не погодяться віддати жодне місто

Раніше глава держави заявляв, що Україна не може виконати ультиматум Росії.

"Україна не може виконати ультиматум Росії. Треба нас усіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконано. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ані харків'яни, ані маріупольці, ані кияни, ані я, президент – ми не можемо цього зробити. Сам народ захищає нашу державу", – сказав президент.

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