Зеленський оголосив про запуск платформи United24 для збору допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, як можна допомогти Україні та її громадянам / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна запускає фандрайзингову платформу United24 для збору коштів на відновлення країни після російської окупації і для допомоги нашим військовим та українцям. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Тільки разом ми маємо потенціал зупинити війну, яку розв'язала Росія, відновити те, що вона зруйнувала. Разом ми допоможемо свободі перемогти тиранію. Це фандрайзингова платформа – частина ініціативи United24, яка була створена, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати гроші для допомоги нашим військовим, мирному населенню і щоб відбудувати Україну. Усі кошти, що надійшли, відразу будуть направлені на рахунки Національного банку України, закріплені за відповідним міністерствами. Звіти про збір коштів будуть оновлюватися кожні 24 години", – розповів президент про нову ініціативу.

Також він зазначив, що кожен внесок відіграє величезну роль для перемоги і що сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу всього демократичного світу.

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"Ми ніколи не забудемо ваш внесок у перемогу України", – резюмував глава держави.

Кошти розподіляються за трьома напрямками

оборона та розмінування

гуманітарна та медична допомога

відновлення України

Щоб зробити донейт, переходьте на сайт платформи.

Будь-яка пожертва – вагомий внесок у перемогу України