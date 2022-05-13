Зеленський оцінив потуги Путіна врятувати своє обличчя

Зеленський розповів, чи вдасться Путіну врятувати своє обличчя / Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський вважає, що глава держави-агресора Володимир Путін не зможе зберегти обиччя, проте йому потрібно зберегти Росію.

Про це повідомив Зеленський, пише УП.

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"Я не думаю, що він зможе зберегти обличчя. І, щиро кажучи, я не думаю про те, що в майбутньому буде з цією людиною. Мені здається, що нам треба думати, що буде у майбутньому з Росією. Це наші сусіди, і в будь-якому разі після нас прийдуть інші президенти, змінюватимуться покоління. Ніхто нікуди не переїжджає, це наші землі і між нами є кордони", – каже президент України.

Переговори з агресором

Зеленський заявляв раніше, що Україна не може поступитися своєю територіальною цілісністю – є компроміси, на які країна не може піти в переговорах з президентом Росії.

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом. Про це говорив український народ. Українці не зустрічали російських солдатів з букетом квітів, а зустрічали їх хоробро. Вони зустрічали їх зі зброєю в руках", – заявляв він.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон наполягають на проведенні переговорів щодо припинення вогню на умовах, які вирішить для себе Україна.

Російський математик, журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський вважає, що Москва зараз опинилася у безвихідному становищі. Він заявив, що оточення Путіна або дає "божевільній групі Путіна-Патрушева карт-бланш йти до кінця, до найганебнішого фіналу, або вони зроблять якусь спробу або Брестського миру, або XX з'їзду".