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Зеленський оцінив шанси на повалення режиму Путіна

Наталія Магдик
28 травня, 21:58
Президент вважає, що вся російська влада пов'язана між собою і найближчим часом переворот не передбачається

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переворот у Кремлі малоймовірний / Фото: Колаж: Сьогодні

У російській владі всі пов'язані між собою і найближчим часом малоймовірне повалення режиму Путіна. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Nieuwsuur нідерландського каналу NOS, передає офіційний Telegram-канал глави держави.

Політики бояться Путіна

"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться", – наголосив Зеленський.

Чи чекає на Путіна крах