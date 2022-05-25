Зеленський: Окупантам доведеться піти з Криму

Зеленський заявив, що Крим повернеться до України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росії доведеться забрати свої війська з Криму, а також з усіх інших окупованих українських територій.

Про це він сказав під час вечірнього звернення до українців.

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"Звичайно, окупантам доведеться піти і з Криму також. Як і з Херсона, Мелітополя, Енергодара, Маріуполя та всіх інших міст і громад, де вони поки що зображають господарів. Господарями вони там точно не будуть", — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що російське вторгнення в Україну 2014 року почалося саме з Криму.

"Це був далеко не перший пункт в переліку помилок російської держави щодо України, але перший доленосний для самої Росії. Саме з цього пункту пішли наступні не менш доленосні помилки Росії, які всі разом приведуть до її історичного послаблення", — переконаний глава держави.

Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні.

"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.

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"Бажання зустрічатися з посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.

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