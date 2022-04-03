Зеленський відзначив державними нагородами 131 бійця: 9 із них – посмертно

Дев'ять українських героїв президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисник України.

Про це він повідомив під час звернення.

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"Підписав указ про нагородження державними нагородами наших героїв – героїв нашої держави. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, із них дев'ять посмертно", – поінформував Володимир Зеленський.

Україна попросила США надати гарантії безпеки Україні

Володимир Зеленський сказав президенту США Джо Байдену, що хотів би, щоб США були включені до угоди про гарантії безпеки України, яке надасть країні довгострокову підтримку та гарантії того, що РФ не нападе знову.

Зеленський зазначив, що США "розглядають цю пропозицію". Президент також додав, що якщо США не дадуть важких озброєнь, це означатиме "гру" Вашингтона з Україною.

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