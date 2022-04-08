Зеленський відреагував на обстріл вокзалу у Краматорську

Зеленський засудив варварське бомбардування вокзалу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенню . Про це на своїй сторінці у Facebook заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл залізничного вокзалу в Краматорську.

"Армія РФ не зраджує своїм методам ведення війни. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують мирне населення. Це зло, яке не має межі. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", – прокоментував те, що сталося, президент.

За його словами, по вокзалу окупанти вдарили "Точкою-У", на той момент там тисячі мирних громадян чекали на евакуацію.

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"Близько 30 загиблих, близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Поліція та рятувальники вже на місці", – сказав Зеленський.

Ракетний удар по Краматорську

8 квітня російські окупанти випустили дві ракети по залізничному вокзалу у Краматорську, де на той момент жителі міста чекали на свої потяги для евакуації. Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, понад 30 осіб загинули і понад 100 поранених.

Віце-прем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук напередодні заявляла, що українці, які перебувають у Луганській та Донецькій областях, повинні евакуюватися, доки є можливість, тому що незабаром очікується загострення ситуації в цьому регіоні.