Зеленський визначився з обов'язковим іспитом для набуття громадянства України

Володимир Зеленський прокоментував правила отримання громадянства України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відповідь на електронну петицію щодо введення обов'язкового іспиту для отримання громадянства України.

Відповідну петицію на офіційному сайті президента України підтримали понад 25 тисяч громадян.

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Глава держави нагадав, як сьогодні прописані в законі підстави для набуття громадянства України:

За Конституцією України права і свободи людини, громадянство, статус іноземців та осіб без громадянства визначаються виключно законами України (пункти 1 та 2 частини першої статті 92).

Відповідно до Конституції України правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення визначає Закон України "Про громадянство України".

Статтею 9 названого Закону визначено умови прийняття до громадянства України, однією з яких є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування (пункт 5 частини другої).

Згідно із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. Водночас визначено, що вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства України, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України (стаття 7 зазначеного Закону).

Постановою Кабінету міністрів України від 14 квітня 2021 року № 409 затверджено Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, зокрема для осіб, які мають намір набути громадянство України.

Президент наголосив, що питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання.

Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.

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"Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано", – йдеться у відповіді.

Зеленський пояснив, чи зможуть російські олігархи отримати громадянство України

Президент України Володимир Зеленський раніше прокоментував можливість надання громадянства України російським олігархам. За його словами, такі люди, як Роман Абрамович або Олег Дерипаска, не зможуть отримати українські паспорти. Водночас країна використовуватиме всі можливості для розхитування кремлівського режиму.

"Якщо у нас є можливість качати російську владу, ми повинні це робити, ми повинні використовувати будь-яку зброю", – пояснив Зеленський.

Також президент прокоментував отримання українського громадянства російським журналістом Олександром Невзоровим.

Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Гордон розповів, як має реагувати Україна, якщо громадянство попросять відомі росіяни.