Зеленський відповів на загарбницькі плани Путіна

Володимир Путін, Володимир Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський відповів на плани президента РФ Володимира Путіна захопити Луганську область до 1 червня, а Донецьку до 1 липня. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Нам все одно, які плани у Російської Федерації. На сході нам складно, бо бракує відповідної кількості зброї. Ми не прив’язуємось до дат деокупації, ми прив’язуємось до людей. Якщо наші операції будуть пов‘язані з десятками тисяч жертв, то ми будемо намагатися зберегти наших людей і чекати відповідної зброї. Саме вони деокупують території. Бо ці території без живих українців нам, чесно кажучи, не в пріоритеті", — сказав він.

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Плани РФ

Раніше стало відомо, що збройні сили РФ мають наказ окупувати територію Луганської та Донецької областей до 1 червня та до 1 липня відповідно. Таке завдання російським військам поставив особисто президент Росії Володимир Путін.

Спочатку російські військові мають вийти на адміністративні кордони Луганської області — захопити контроль над усією територією регіону, згідно з поставленим завданням, вони зобов'язані до завтрашнього дня. Донецьку область хочуть повністю взяти під свій контроль до 1 липня.

Ці дані свідчать, що держава-агресор відмовилася від одночасного захоплення усієї території Донбасу.

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