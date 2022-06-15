Зеленський подякував трьом країнам за підтримку вступу України до ЄС

Зеленський сподівається на позитивне рішення Єврокомісії щодо статусу кандидата у члени ЄС для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський подякував за підтримку євроінтеграції України трьом країнам-кандидатам у члени Європейського Союзу – Албанії, Чорногорії та Північній Македонії.

Відповідну заяву він зробив 15 червня після переговорів з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем'єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем.

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"Албанія, Чорногорія та Північна Македонія підтримують надання нашій державі статусу кандидата на членство в ЄС. На цьому європейському шляху наші країни не є конкурентами, а тільки доповнюють і посилюють можливості одна одної. Еді Рама та Дрітан Абазович, дякую за візит і продуктивні перемовини!" – заявив він.

Шлях України до Євросоюзу

Як відомо, Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Очікується, що Європейська комісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата України вже у червні.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї і будуть прийняті до ЄС.

Хто проти надання Україні статусу кандидата у ЄС

Визнання України країною-кандидатом, зрештою, вимагає одностайного схвалення 27 глав держав і урядів у Європейській раді, які, як очікується, розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Офіційні особи та дипломати заявили, що принаймні три країни як і раніше виступають проти.

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Прихильники заявки України зазначили, що будь-яка затримка з наданням статусу кандидата буде глибоко деморалізуючою для України, оскільки російські війська, що вторглися, продовжують займати великі ділянки півдня і сходу країни і прагнуть захопити весь східний регіон Донбасу.

Останніми тижнями деякі лідери, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, припустили, що було б корисніше надати Україні якийсь тимчасовий статус, який зміцнить її відносини з ЄС. Макрон сказав, що навіть якщо Україна буде визнана країною-кандидатом, відповідно до існуючих процедур приєднання Україні потрібно понад десять років, щоб приєднатися до блоку.