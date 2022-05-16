Зеленський подякував українським воїнам, які вийшли на кордон з Росією (відео)

Зеленський подякував воїнам України. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям 127 бригади тероборони, які вийшли до кордону України та Росії у Харківській області.

"Дуже вдячний вам від кожної сім'ї. Бажаю вам здоров'я, ви молодці", – сказав він.

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Потужний прорив ЗСУ

На фронті вже є кардинальні зміни – Україна розпочала наносити контрудар. При цьому ЗСУ змушують російських окупантів перейти до оборони. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Крайній наш контрудар мав досить хороший успіх – ми домоглися того, чого хотіли, а саме: у напрямку Барвінкове – Ізюм завдали контрудар – а це головний напрямок удару було російських військ – і змогли збити наступальний потенціал російських військ. Т. е. не тільки їх відкинули, але й змусили перейти до оборони. Ось це я вважаю за головне досягнення", – заявив експерт.

За словами Жданова, Україна розпочинає серію контрударів для стабілізації фронту та часткового звільнення наших територій – це кардинально змінює ситуацію на полі бою.

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"З Харківської області повністю вибити агресора не вдалося, але, в принципі, на окремих ділянках ми вийшли на державний кордон, а десь від 5 до 10 км є ще присутність російських військ. Дотискатимуть там (окупантів. – Ред.), але я вже так розумію, що не найактивнішими діями, тому що сили та засоби треба поберегти. Швидше за все, вогневою дією будуть поступово вичавлювати російські війська до державного кордону нашої країни", – зазначив експерт.

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