Зеленський підбив підсумки за 90 днів російсько-української війни

Президент розповів, яка ЗСУ видворяють окупантів з України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 3 місяці війни, яку розпочала РФ.
Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.
Що сказав президент?
- 15 227 українців і українок відзначені державними нагородами. З них 12 550 – військовослужбовців ЗСУ. 1801 воїн Нацгвардії. 205 прикордонників. 182 поліцейських. 167 працівників СБУ. 138 представників ДСНС. 99 воїнів ГУР. 38 працівників Держспецзвʼязку.
- А ще – працівники Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і Служби судової охорони, які також зробили внесок у нашу оборону.
- 155 українцям присвоєно звання Герой України, з них 75 – посмертно.
- 1016 населених пунктів України вже деокуповано. І кожна з таких цифр – це історія надзвичайної сміливості і самопожертви.
- Майже 30 тисяч убитих російських солдатів. Понад 200 збитих літаків. Тисячі втрачених російських танків, бронемашин та їхньої іншої техніки. Майже повністю витрачений російський боєзапас ракет.
- Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Туди для наступу кинута уся потуга російської армії, яка у них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Словʼянськ – окупанти хочуть зруйнувати там все.
- Постачання Україні важкої зброї – РСЗВ, танків, протикорабельної та іншої зброї – найкраща інвестиція у збереження стабільності у світі і у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала.
- Створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та ексгенсекретарем НАТО Расмуссеном. До її складу увійдуть провідні фахівці у сферах безпеки і оборони, дипломатії. Їхнє завдання – напрацювати такий формат гарантій, який дійсно працюватиме.
- Говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Наприкінці травня відбудеться важливе засідання Євроради, присвячене питанням допомоги Україні.
- Також говорив з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Передусім, про оборонну підтримку України. Про подальшу політичну взаємодію і надання нашій державі усього обсягу допомоги, зокрема, фінансової, яка так необхідна, щоб подолати окупантів.
- Провів нараду з керівниками і керівницями кримського напрямку нашої політики — Тамілою Ташевою, постійним представником президента України в Автономній республіці Крим.
Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні.
"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.
Крім того, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.
"Бажання зустрічатися з посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.