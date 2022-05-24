Зеленський підбив підсумки за 90 днів російсько-української війни

Президент розповів, яка ЗСУ видворяють окупантів з України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки за 3 місяці війни, яку розпочала РФ.

Відео опублікували на каналі Офісу президента в YouTube.

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Що сказав президент?

15 227 українців і українок відзначені державними нагородами. З них 12 550 – військовослужбовців ЗСУ. 1801 воїн Нацгвардії. 205 прикордонників. 182 поліцейських. 167 працівників СБУ. 138 представників ДСНС. 99 воїнів ГУР. 38 працівників Держспецзвʼязку.

А ще – працівники Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки, НАБУ, ДБР і Служби судової охорони, які також зробили внесок у нашу оборону.

155 українцям присвоєно звання Герой України, з них 75 – посмертно.

1016 населених пунктів України вже деокуповано. І кожна з таких цифр – це історія надзвичайної сміливості і самопожертви.

Майже 30 тисяч убитих російських солдатів. Понад 200 збитих літаків. Тисячі втрачених російських танків, бронемашин та їхньої іншої техніки. Майже повністю витрачений російський боєзапас ракет.

Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Туди для наступу кинута уся потуга російської армії, яка у них ще залишилась. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Словʼянськ – окупанти хочуть зруйнувати там все.

Постачання Україні важкої зброї – РСЗВ, танків, протикорабельної та іншої зброї – найкраща інвестиція у збереження стабільності у світі і у недопущення багатьох жорстких криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала.

Створена міжнародна консультативна група на чолі з Єрмаком та ексгенсекретарем НАТО Расмуссеном. До її складу увійдуть провідні фахівці у сферах безпеки і оборони, дипломатії. Їхнє завдання – напрацювати такий формат гарантій, який дійсно працюватиме.

Говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Наприкінці травня відбудеться важливе засідання Євроради, присвячене питанням допомоги Україні.

Також говорив з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Передусім, про оборонну підтримку України. Про подальшу політичну взаємодію і надання нашій державі усього обсягу допомоги, зокрема, фінансової, яка так необхідна, щоб подолати окупантів.

Провів нараду з керівниками і керівницями кримського напрямку нашої політики — Тамілою Ташевою, постійним представником президента України в Автономній республіці Крим.

Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні.

"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.

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"Бажання зустрічатися з посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.

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