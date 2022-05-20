Зеленський показав, яку ціль вразила ракета окупантів на Харківщині

Черговий удар по об'єкту української культури / Колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 20 травня, Росія посилила ракетний обстріл міст України. На Харківщині у місті Лозова армія Володимира Путіна завдала ракетного удару по будівлі культури, яка нещодавно відкрилася після реконструкції.
Про нову ціль російських окупантів повідомив телеграм-канал президента України Володимира Зеленського.
Що повідомляється
"Харківщина. Місто Лозова. Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб. Що в голові в людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість" , – так коментується новий військовий злочин армії Росії.
Повітряна тривога
- Нині Київ переживає вже четверту повітряну тривогу зранку.
- Вдень 20 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одеській області із застосуванням авіації. Внаслідок атаки було зруйновано пляжний туалет.
- Незадовго до цього російські військові вдарили ракетами на Полтавщині. "Приліт" зафіксовано у Лубенській громаді. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури.
- У ніч проти 20 травня кремлівські війська вдарили по Луганській області – там майже 15 загиблих цивільних. Крім того, вночі відновили обстріл Харкова.