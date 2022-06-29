Зеленський показав відео удару окупантів по ТЦ у Кременчуці

Зеленський наголосив, що Росія відповість за свої злочини/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він підбив підсумки 125-го дня війни, а також показав відео удару окупантів по ТЦ у Кременчуці.

Відео опублікував глава держави у своєму Telegram-каналі.

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"Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей. Один із таких доказів – у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому обʼєкту. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі. За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі", — сказав Зеленський.

Зеленський закликав Радбез ООН покарати РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради безпеки ООН.

Глава держави зазначив, що ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи. Він закликав Радбез визнати терактом удар по Кременчуку.

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"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це є терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що якби якась організація діяла б подібним чином, то її визнали б терористичною.

"Такі організації стають ворогами людства і такі дії караються. А якщо це здійснює держава, то вона теж не може залишатися безкарною. Це щоденні терористичні акти, які здійснюються без вихідних", — сказав глава держави.

Крім того, президент звернувся до Радбезу ООН з проханням.

"Закликаю позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН і вона не має права залишатися в Радбезі", — сказав Зеленський.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як світ повинен зупинити росіян. Також ми писали, що Зеленський нагадав Столтенбергу про важливу річ перед самітом НАТО.