Зеленський доручив скасувати правила дозволів на виїзд військовозобов'язаним

Володимир Зеленський зайнявся питанням видачі дозволів на виїзд чоловікам призовного віку / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський доручив Генштабу скасувати порядок щодо видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним.

Як повідомляє Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на свої джерела, на засіданні з військовими президент заслухав доповідь Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов'язаних залишати межі місць проживання.

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Володимир Зеленський звернув увагу на те, що суб’єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Зеленський доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни.

Що про це кажуть у ЗСУ

В Україні активно обговорюють норму законодавства щодо можливої заборони військовозобов'язаним залишати місце проживання без дозволу військкоматів.

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Генеральний штаб ЗСУ нагадав про норму законодавства, що забороняє залишати місце проживання чоловікам призовного віку без дозволу воєнкома. Дозвіл видається від 30 діб до року залежно від категорії субʼєкта.

Радниця головнокомандувача ЗСУ з юридичних питань Євгенія Рябека розповіла, що військовозобов'язані українці при зміні місця проживання мають повідомити відповідні органи, однак можуть пересуватися Україною без отримання дозволів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців і нагадав, що в умовах війни вони потрібні своїй державі.

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"Всі, хто досі не стоїть чи не поновився на військовому обліку, мають це зробити. Ті з вас, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у ТЦК. Жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб упродовж найближчих днів з боку військового командування не надавалося", – повідомив він.

Порядок надання дозволу за посиланням