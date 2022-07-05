Зеленський доручив розібратися з дозволами для військовозобов'язаних

Президент пообіцяв, що до кінця року наше небо буде закритим / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський попросив командування ЗСУ та Міноборони дати роз'яснення щодо ідеї стосовно дозволів для переміщення по нашій країні військовозобов'язаних. Також лідер України нагадав, що не варто розслаблятись, бо війна не закінчилася, а ворог продовжив свої ракетні удари.

Відеозвернення президента України розмістив Офіс президента на своїх сторінках у соцмережах.

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Ракетні удари

"Вночі 5 липня майже по всій території нашої держави була оголошена повітряна тривога. До цього у столиці та в деяких областях тривоги не було вже певний час, і дехто почувався навіть особливо тривожно через таку незвичну тишу. Щось додумував, чогось боявся, шукав якихось пояснень, ніби окупанти до чогось готуються... Насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіки в діях терористів. Російська армія не робить жодних пауз. У неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору. І от сьогодні ввечері Київ і знову майже вся Україна – з повітряною тривогою. На цю годину є удари по Хмельниччині: жертви, поранені – зараз уточнюються", – зазначив Володимир Олександрович.

Лідер України повідомив, що окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву й області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам.

"Ми жодного дня не скорочували й не будемо скорочувати нашу дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні й достатні протиракетні системи. Це завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати базову безпеку для українців, базовий захист від ракетних ударів. Але виконання цього завдання залежить не лише від нас, а й від розуміння партнерами наших фундаментальних потреб", – зазначив Зеленський.

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Резонансна тема

Торкнувся Зеленський теми щодо повідомлення, що військовозобов'язані українці при зміні місця проживання повинні повідомити відповідні органи.

"Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ щодо отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення. Доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і Головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти мені всі деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", – зазначив президент.

Міжнародні відносини

"Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Подякував йому за розширення безпекової допомоги нашій державі ще на сто мільйонів фунтів – це на додачу до пакету оборонної підтримки на мільярд фунтів, про який було оголошено нещодавно. Це дуже відчутна допомога для нас. Обговорили також з Борисом систему гарантій безпеки для України, яку ми розробляємо, яка має працювати довгостроково для наших людей.

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Взяв участь разом з президентками Молдови та Греції у форматі спеціальної конференції видання The Economist. Це вже 26-й такий щорічний захід, і цьогоріч на ньому "Україна" й "безпека", звичайно, були головними словами. Для чого нам це потрібно? Наша держава потребує вже зараз визначеності з безпековим простором. Ми працюємо дуже активно над тим, щоб усі наші партнери і у Європі, і на інших континентах розуміли наше бачення безпекових гарантій", – зазначив Зеленський.